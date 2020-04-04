Синоптик рассказал о погоде в Петербурге 4 апреля

Синоптик рассказал о погоде в Петербурге 4 апреля
В Петербурге ожидается дождь. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В субботу, 4 апреля, Петербург будет находиться в тылу циклона, уходящего на восток по акваториям северных морей.

В городе ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Об этом рассказал главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

Воздух прогреется до плюс шести градусов Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.

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