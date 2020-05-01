В Петербурге ожидается потепление

В Петербурге ожидается потепление
В городе ожидается теплая погода. Фото: скриншот Facebook Михаила Леуса

В пятницу, 1 мая, в Петербурге ожидается переменная облачность без осадков.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

Днем температура воздуха в городе прогреется до +11 градусов.

Атмосферное давление будет мало меняться. Неблагоприятных метеорологических явлений не ожидается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.

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