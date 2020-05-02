В Петербурге 2 мая потеплеет до плюс 16 градусов

В хорошую погоду сложно помнить о невидимой, но серьезной опасности COVID-19. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В хорошую погоду сложно помнить о невидимой, но серьезной опасности COVID-19. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В субботу, 2 мая, антициклон принесет в Петербург тепло.

В городе ожидается переменная облачность, дождей не прогнозируется. Об этом сообщили главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

Днем воздух прогреется до плюс 16 градусов, а в Ленобласти до плюс 17 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров с секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.