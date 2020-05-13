Петербуржцы пришли в восторг от радуги над городом

Петербуржцы пришли в восторг от радуги над городом
Петербуржцы радуются простым вещам. Фото: группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»/ ВК

Граждане делятся фотографиями в социальных сетях – все равно на самоизоляции многим нечем заняться.

Публикации начали появляться вечером 13 мая в социальной сети «Вконтакте». Жители Санкт-Петербурга показали красивый закат, а также радугу, раскинувшуюся над городом. Многие восторженно отзываются об увиденном – они считают, что такой впечатляющий конец дня не может быть плохим знаком для города.

Напоминаем, что сейчас в Северной столице объявлен режим самоизоляции и масочный режим. Жителям нужно обязательно носить маски и перчатки, иначе придется заплатить штраф – 4 тысячи рублей. Тем временем петербуржцы не особо соблюдают все меры предосторожности – индекс самоизоляции оставляет желать лучшего который день.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы увидели над городом «НЛО» и радугу. Очевидцы поделились фотографиями в социальных сетях. Одни в комментариях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» восхитились природным явлением, другие заметили на снимке еще кое-что необычное.

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