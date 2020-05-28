Петербуржцев в пятницу ожидает теплая погода без осадков

Петербуржцев в пятницу ожидает теплая погода без осадков
В городе ожидается теплая погода. Фото: Baltphoto

В пятницу, 29 мая, в Петербурге ожидается теплая погода с переменной облачностью.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», осадков не ожидается. Ночью ветер будет дуть северо-западный, северный со скоростью 2-7 метров в секунду. Днем прорывы ветра достигнут 4-9 метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажу +7…+9 градусов. Днем воздух прогреется до +18 градусов. Неблагоприятных метеорологических явлений не ожидается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.

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