Антициклон принесет в Петербург теплую и солнечную погоду

В субботу, 30 мая, в Петербурге ожидается теплая и солнечная погода.

Об этом сообщил главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

По его прогнозу, гребень антициклона принесет в город сухую и малооблачную погоду, а температурный фон будет соответствовать календарю.

Ожидается, что воздух прогреется до плюс 21 градуса, а в Ленобласти до плюс 22 градусов. Ветер будет дуть со скоростью до 11 метров секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.