Петербуржцев предупредили об усилении ветра до 14 метров в секунду

В воскресенье, 31 мая, жителей Петербурга ожидает усиление ветра. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу. Порывы северо-западного ветра могут достигать 12-14 метров в секунду.

В связи с такими погодными условиями рекомендуется убирать со дворов и балконов вещи. Также в МЧС советуют не парковать машины рядом с деревьями, подальше держаться от рекламных щитов, шатких строений, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач и потенциально опасных промышленных объектов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.