В Петербурге 15 июня потеплеет до +27

В понедельник, 15 июня, петербуржцев ожидает переменная облачность без осадков.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер будет дуть со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут от +12 до +14 градусов, днем воздух прогреется +27 градусов. При этом атмосферное давление будет понижаться.

Накануне глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян летом. По его прогнозам, жителей всех российских регионов ждет переменчивая погода этим летом — на смену жарким дням будут приходить холод и дождь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.