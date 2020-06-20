В Петербурге ожидается ветер и +22 градуса тепла

В Петербурге ожидается ветер и +22 градуса тепла
В городе ожидается теплая погода. Фото: скриншот Facebook Михаила Леуса

В воскресенье, 21 июня, в Петербурге ожидается переменная облачность без осадков.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер восточный ночью будет дуть со скоростью 3- 8 метров в секунду, днем его порывы будут достигать от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут ожидается от +12 до +14 градусов, днем воздух прогреется до +22 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.

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