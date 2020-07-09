Стало известно, какими редкими именами петербуржцы назвали своих детей в июне

В общей сложности, за первый летний месяц зарегистрировано и выдано 4570 свидетельств о рождении.

Если кто-то весьма консервативен в подборе выбора имен, то кто-то другой подходит к этому процессу весьма оригинально.

В списке редких июньских мужских имен оказались Антей, Кристьян, Рейв и Юлиан. Среди женских редких имен значатся Лавила, Миропия, Таис и Ладослава. Об этом сообщает 78.ru с ссылкой на Комитет по делам записи актов гражданского состояния.

Среди наиболее распространенных имен оказались следующие имена мальчиков: Александр, Михаил, Максим и Артем. Чаще всего в июне девочкам давали имена Мария, Анастасия, Алиса и София.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы самые популярные имена новорожденных в Петербурге. В прошлом году новорожденных мальчиков родители чаще всего называли Александр, Михаил и Артём. Девочек же родилось больше всего с именами София, Мария и Анна.