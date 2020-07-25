Жителям Петербурга разрешат ходить в лес с 27 июля

Городские власти с понедельника, 27 июля, отменяют особый противопожарный режим в Петербурге. Ранее он был введен в качестве ограничительной меры по коронавирусу.

Об этом стало известно в субботу, 25 июля. Отмена этого режима означает, что с понедельника жителям Петербурга разрешается посещать лесопарковые зоны и леса, расположенные на территории города. С этого момента петербуржцы смогут легально разводить костры и готовить шашлыки на природе.

Кроме того, с 27 числа в городе возобновляют работу торговые центры, заведения общепита, аквапарки и детские сады. Смольный разрешил открыться турагентствам, частным музеям и галереям, а также разрешил проведение экскурсий и тестдрайвов в автосалонах.

Помимо этого, на церемониях бракосочетания в ЗАГСах теперь смогут присутствовать до 30 гостей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 27 июля в Ленобласти открываются все торговые центры.