Петербуржцы увидели салют в честь Дня ВМФ

Петербуржцы увидели салют в честь Дня ВМФ
За происходящим могли наблюдать также жители Кронштадта. Фото: pixabay.com

Шоу длилось в течение 10 минут.

Праздничный салют в Санкт-Петербурге прогремел сегодня, 26 июля, в честь празднования Для Военно-морского флота. Три тысячи фейерверков и 30 залов из двенадцати 85-мм орудий Д-44 в течение десяти минут запускали с бастиона Петропавловской крепости. Отмечается, за зрелищем могли наблюдать даже жители Кронштадта.

Напоминаем, что несмотря на пандемию коронавируса многие туристы и местные жители захотели принять участие в праздновании Дня ВМФ. Еще утром они собрались у набережных, многие даже позабыли о всех мерах предосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов и Макаров поздравили Петербург с Днем ВМФ.

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