На Дальневосточном проспекте автомобиль сервиса каршеринга «прилег» на крышу

На Дальневосточном проспекте автомобиль сервиса каршеринга «прилег» на крышу
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

Дорожно-транспортное происшествие с участием арендованной машины произошло в ночь на 13 августа.

В Невском районе при невыясненных обстоятельствах перевернулся автомобиль каршеринга. Инцидент случился недалеко от ресторана Tокио-City в два часа ночи. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Отмечается, что кроме «перевертыша» в аварии задействован никто не был. Свидетели рассказали, что ДТП случилось на абсолютно пустой дороге. Также, на опубликованных снимках видно, что машина лежит на крыше на левой полосе.

Причины аварии неизвестны. Отсутствует и информация о состоянии самочувствия водителя пострадавшего автомобиля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на парковке «Мега Дыбенко» произошло ДТП с участием каршеринга и такси. Удачно разъехаться у водителей не вышло.

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