Макаров выступил против строительства ЖК Meltzer Hall

Макаров выступил против строительства ЖК Meltzer Hall
Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Фото: пресс-служба ЗакСа

Он отметил, что подобное здание изуродует Петроградскую сторону.

Председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров выступил против строительства ЖК Meltzer Hall на Петроградской стороне. Проект пытаются реализовать на протяжении семи лет, и все это время петербуржцы высказывались о нем негативно. Горожане убеждены, что здание изуродует их район – им не нравится облик жилого комплекса. Об этом пишет АБН.

«Это преступление перед будущими поколениями. Чиновников, которые согласовывают такие стройки, нужно привлекать к ответственности»,

— заявил Вячеслав Макаров.

Строительная площадка ЖК Meltzer Hall. Фото: пресс-служба ЗакСа

Напоминаем, что изначально застройщик обещал отреставрировать все памятники архитектуры, находящиеся на купленной им территории, но что-то пошло не так и обещание выполнено не было. Ожидается, что дом в 10 этажей на 165 квартир сдадут в 2022 году.

Строительная площадка ЖК Meltzer Hall. Фото: пресс-служба ЗакСа

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Смольный опроверг сообщения о застройке заказника «Озеро Щучье» в Комарово.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вячеслав макаров ЖК Meltzer Hall


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дом российского правительства отремонтируют за 5 млрд рублей
Песков: новую самоизоляцию пока вводить не собираются
В России может появиться единый реестр педофилов
Стало известно, за сколько мозг может запомнить на новое слово
Американский ураган «Салли» перерос в тропический шторм
Ученые рассказали о самой крупной рыбе в мире
Лукашенко закрыл границы с Литвой, Польшей и «усилил» с Украиной
Кому могут навредить джинсы с высокой талией