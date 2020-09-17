Макаров выступил против строительства ЖК Meltzer Hall

Он отметил, что подобное здание изуродует Петроградскую сторону.

Председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров выступил против строительства ЖК Meltzer Hall на Петроградской стороне. Проект пытаются реализовать на протяжении семи лет, и все это время петербуржцы высказывались о нем негативно. Горожане убеждены, что здание изуродует их район – им не нравится облик жилого комплекса. Об этом пишет АБН.

«Это преступление перед будущими поколениями. Чиновников, которые согласовывают такие стройки, нужно привлекать к ответственности»,

— заявил Вячеслав Макаров.

Напоминаем, что изначально застройщик обещал отреставрировать все памятники архитектуры, находящиеся на купленной им территории, но что-то пошло не так и обещание выполнено не было. Ожидается, что дом в 10 этажей на 165 квартир сдадут в 2022 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Смольный опроверг сообщения о застройке заказника «Озеро Щучье» в Комарово.