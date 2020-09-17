Он отметил, что подобное здание изуродует Петроградскую сторону.
Председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров выступил против строительства ЖК Meltzer Hall на Петроградской стороне. Проект пытаются реализовать на протяжении семи лет, и все это время петербуржцы высказывались о нем негативно. Горожане убеждены, что здание изуродует их район – им не нравится облик жилого комплекса. Об этом пишет АБН.
«Это преступление перед будущими поколениями. Чиновников, которые согласовывают такие стройки, нужно привлекать к ответственности»,
— заявил Вячеслав Макаров.
Напоминаем, что изначально застройщик обещал отреставрировать все памятники архитектуры, находящиеся на купленной им территории, но что-то пошло не так и обещание выполнено не было. Ожидается, что дом в 10 этажей на 165 квартир сдадут в 2022 году.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Смольный опроверг сообщения о застройке заказника «Озеро Щучье» в Комарово.