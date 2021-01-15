Заболеваемость, вакцинация, послепрививочные симптомы: последние данные по Covid-19 в Петербурге

Рост заболеваемости после праздников, новые поступления вакцины и ощущения горожан после прививки: Gazeta.SPb публикует актуальные данные, касающиеся Covid-19 в Петербурге.

Статистика

За последние сутки коронавирусом заразились 3094 петербуржца. Умерли 72. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости COVID-19. Это данные «Стопкоронавирус.рф».

Заболеваемость и смертность

Заболеваемость Covid-19 в Петербурге после праздников, по данным межведомственного городского совета по борьбе с коронавирусом, резко подскочила. Растет и число сделанных тестов.

По количеству смертей от ковида, по состоянию на 13 января, наш город обогнал Москву, снова заняв лидирующую позицию.

Стационары

Пациентов с Covid-19 принимают в больнице №33 в Колпино. Для оказания помощи больным в одном из корпусов медучреждения подготовлено 110 коек, 10 из них — реанимационные. В феврале для петербуржцев с коронавирусом откроется отделение на 165 мест в больнице Св. Луки.

Вакцинация

Привиться от коронавируса успели более 18 тысяч петербуржцев. Gazeta.SPb подробно рассказывала о том, кому показана процедура и что перед ней следует делать.

Между тем жители Петербурга поделились своими ощущениями после инъекции. В целом серьезных побочных эффектов ни у кого не возникло. Среди наиболее распространенных последствий слабость, ломота в мышцах, головная боль и боль в месте укола, в редких случаях повышение температуры. Но и это, как правило, проходит за пару дней.

В среду, 13 января, стало известно, что в Петербург поступили еще 20 тысяч доз вакцины против коронавируса. В течение января, по данным аппарата вице-губернатора Олега Эргашева, прибудут еще 68 тыс.

Сейчас в городе работают около 70 пунктов вакцинации. В скором времени к ним добавятся еще 30.

А что домашние животные?

Петербургские ученые провели первое в стране исследование коронавируса, выявленного у домашнего кота. Питомец подхватил инфекцию от своих хозяев и уже выздоравливает. Оказалось, что найденный у усатого штамм идентичен тому, что «гуляет» по России.

Напомним, что 19 января в Петербурге состоятся крещенские купания. Тем, кто планирует сделать прививку от коронавируса, от окунания в холодную воду врачи рекомендуют воздержаться.