Загадочная записка Распутина своему убийце ушла с молотка в Петербурге

В Петербурге на аукционе продали записку Григория Распутина, адресованную князю Феликсу Юсупову. Она ушла с молотка за 760 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома.

«Кньязу Феликсу. Помочь надо живому о мертвом. Ангелы радовать[ся] будут. Целую Григорiй», — говорится в записке.

Записка была написана Распутиным в 1915 или 1916 году. Историческая ценность лота состоит в том, что Распутин написал ее незадолго до своей смерти. При этом она была адресована основному организатору его убийства.

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