Загадочная записка Распутина своему убийце ушла с молотка в Петербурге

Загадочная записка Распутина своему убийце ушла с молотка в Петербурге
Георгий Распутин. Фото: общественное достояние

В Петербурге на аукционе продали записку Григория Распутина, адресованную князю Феликсу Юсупову. Она ушла с молотка за 760 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома.

Записка Георгия Распутина. Фото: Российский аукционный дом

«Кньязу Феликсу. Помочь надо живому о мертвом. Ангелы радовать[ся] будут. Целую Григорiй», — говорится в записке.

Записка была написана Распутиным в 1915 или 1916 году. Историческая ценность лота состоит в том, что Распутин написал ее незадолго до своей смерти. При этом она была адресована основному организатору его убийства.

На торгах также продали первое отдельное издание поэмы Александра Пушкина «Братья разбойники» за 1,6 млн рублей. Автограф Альберта Эйнштейна продали за 500 тысяч рублей. Автограф Петра Чайковского ушел за 650 тысяч рублей. А пуанты Майи Плисецкой купили за 370 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что усадьбу Шуваловых в Петербурге выставили на торги за 366 миллионов рублей.

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