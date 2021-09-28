В Петербурге студенты соревновались в «городках»: фоторепортаж Gazeta.SPb

Соревнования приурочили к празднованию Дня первокурсника.

В Санкт-Петербурге сегодня, 28 сентября, состоялись соревнования по дисциплине «Городки европейские» среди студентов. Парни и девушки собрались у Алексеевского равелина Петропавловской крепости, чтобы выяснить, кто из них спортивнее.

Напоминаем, что «городки» является старинной русской народной спортивной игрой, в ходе которой битой нужно «выбивать» различные фигуры.

Известно, что до участия в соревнованиях допустили всех желающих, кто успел подать заявку за два дня до начала. Это был третий раз, когда в Северной столице проводили подобное состязание. В 2020 году в соревнованиях проявили себя студенты из 18 университетов.

Корреспондент Gazeta.SPb сделала несколько фотографий участников мероприятия, чтобы каждый мог проникнуться духом соперничества.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин раскритиковал судейство соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде.