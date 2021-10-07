Facebook отказалась выплатить 26 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенный контент

Так, в службу судебных приставов направили документы об исполнении вступивших в законную силу постановлений суда. Фото: pixabay

Так, в службу судебных приставов направили документы об исполнении вступивших в законную силу постановлений суда. Фото: pixabay

Американская организация Facebook отказалась выплачивать многомиллионный штраф за отказ удалять запрещенный на территории России контент.

С организации хотят принудительно взыскать штраф 26 миллионов рублей по восьми делам за отказ удалить запрещенную в соответствии с законами России информацию. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в службу судебных приставов направили документы об исполнении вступивших в законную силу постановлений суда.

Ранее Московский суд давал компании отсрочку для оплаты штрафа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал вчерашний глобальный сбой соцсетей. Так, он отметил, что накануне на фоне глобального сбоя в Facebook в Telegram зафиксировали рекордный рост числа регистраций и активности людей. Дуров добавил, что за один день у соцсети появилось 70 новых пользователей.