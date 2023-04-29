В Петербурге наградили полицейского за спасение мужчины из Невы

На оперативном совещании в Санкт-Петербурге наградили отличившихся сотрудников полиции. Один из отмеченных специалистов спас жизнь своему земляку.

Старший лейтенант полиции Константин Митрохин в марте текущего года вытащил из Невы тонущего мужчину. Петербуржец чуть не ушел под лед прямо напротив Эрмитажа, но работнику МВД удалось предотвратить трагедию. За это он получил награду и премию в 80 тысяч рублей.

Еще двоих полицейских наградили за задержание опасного преступника. Как сообщили в пресс-службе Управления МВД по Санкт-Петербургу, нарушитель приставал к 13-летней девочки в вагоне электропоезда.

Юная петербурженка обратилась за помощью к правоохранителям, и те обезвредили мужчину. За такой поступок полицейские получили премию по 65 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге скончался мужчина после перестрелки с полицейскими.