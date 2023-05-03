Петербуржцы за сутки перевели мошенникам больше двух миллионов рублей

Жители Санкт-Петербурга упорно продолжают переводить собственные сбережения мошенникам, несмотря на постоянные напоминания о схемах развода. За прошедшие сутки горожане собственноручно отдали аферистам 2,7 миллиона рублей.

Как стало известно gazeta.spb, самую крупную сумму денег мошенникам отдал пенсионер с Невского района. Он поверил в историю о попытке украсть его сбережения и сам перевел неизвестным людям 1,6 миллиона рублей.

Еще трое петербуржцев перевели злоумышленникам по 300-390 тысяч рублей. На меньшую сумму обогатила злоумышленников 75-летняя женщина, проживающая в Красногвардейском районе Петербурга. Ей позвонили с предложением отремонтировать окна. Пенсионерка согласилась на условия, перевела мошенникам 40 тысяч рублей и стала ожидать, когда к ней приедут работники. По итогу на связь никто с ней больше не вышел.

Сейчас по всем случаем мошенничества проводятся разбирательства. Самих аферистов еще не нашли.