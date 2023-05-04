Дебошир в Невском районе попытался сломать трамвай бутылкой

В Невском районе Санкт-Петербурга удалось задержать хулигана, который буянил на улице и пугал горожан. Петербуржец в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош на остановке общественного транспорта.

Мужчина по неизвестным причинам решил повредить петербургский трамвай, стоящий на проспекте Обуховской Обороны. Он бросил в окно бутылку, которая разбила хрупкое стекло. Водитель машины возмутился и воспользовался кнопкой тревожной сигнализации для вызова помощи.

На объекты выехали местные росгвардейцы. Им удалось оперативно разобраться со случившемся. Хулигана они забрали в отдел полиции. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Петербуржца опросили в участке. Информация, которой поделился нарушитель, должна помочь в разбирательстве по факту ЧП. Пострадавших в таком шоу на остановке не оказалось, но ответственности все равно не избежать.