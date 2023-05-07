В Приморском районе Петербурга вспыхнул туристический автобус

В воскресенье, 7 мая, в 02:30 в Приморском районе Санкт-Петербурга загорелся туристический автобус. Пожар случился во время передвижения по Ушаковскому мосту.

Возгорание случилось в моторном отсеке пассажирского автобуса. Огонь в салон транспорта не перешел. Информации о пострадавших пока не поступало, данные уточняются.

Пожарным удалось устранить возгорание всего за 12 минут. В тушении огня принимали участие десять человек, также были задействованы две единицы техники. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сейчас происшествием занимаются специалисты. Детали случившегося устанавливаются.

В ведомстве напоминают петербуржцам и туристам соблюдать все требования техники безопасности. Даже незначительные нарушения могут привести к возгораниям с трагичными последствиями.