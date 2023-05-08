В Ленобласти задержали стрелка из «травмата»

В Тосненском районе сотрудники полиции Ленинградской области задержали мужчину, который прострелил ногу своему знакомому из травматического пистолета. Мужчина 34 лет проходит подозреваемым по возбужденному уголовному делу о хулиганстве.

Сотрудниками правоохранительных органов установлено, что злоумышленник поругался со своим знакомым и решил завершить конфликт с помощью оружия. Мужчина выстрелил в ногу земляка и ушел.

Потерпевший сам обратился в учреждение здравоохранения. После оказания помощи его отпустили домой. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

Подозреваемого задержали через несколько часов после случившегося. Выйти на него удалось оперативно. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу.

Сейчас разбирательство продолжается. Горожанина ожидает суд.