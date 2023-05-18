Петербургским госслужащим разрешат возвращаться на работу после службы в ВС РФ

В Петербурге государственным служащим, если те решат пройти военную службу по контракту или в рамках мобилизации, разрешат вернуться на рабочие места, после того как они вернутся домой. Такой законопроект был принят в первом чтении на заседании законодательного собрания Петербурга. Оно состоялось 18 мая, то есть сегодня.

Как предполагает проект закона, с момента поступления в ряды вооруженных сил Российской Федерации(по мобилизации, контракту или же в качестве добровольца) госслужащие будут приостанавливать свою работу. Тем не менее законопроект сохранит за ними право вернуться на это место работы после того, как они окончат службу.

Помимо этого, уточняется, что у госслужащих будет три месяца на раздумья для того, чтобы принять решение – вернуться на работу или же нет. Интересно, что все это время и будет в засчитываться стаж государственной службы.