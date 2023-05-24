Артистку Эдиту Пьеху избрали Почетной гражданкой Петербурга

В Санкт-Петербурге в среду, 24 мая, в канун Дня города депутаты Законодательного Собрания избрали новых Почетных граждан города. В этот раз «счастливчиками» оказались две именитые персоны.

Звание получили народная артистка СССР Эдита Пьеха и блокадная учительница Надежда Строгонова. В городе на Неве официально признали вклад женщин в развитие второй столицы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Эдиту Пьеху назвали гордостью культурной столицы. На торжественном мероприятии отметили ее голос и исполнительское мастерство. Также было произнесено много приятных слов о культурном наследии артистки. Сейчас певица уже не так популярна, но в России ее все еще помнят.

Женщин пока не наградили. Традиционно эта церемония состоится в Мариинском дворце в ближайшую субботу, 27 мая.

мариинский дворец петербург эдита пьеха


 

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