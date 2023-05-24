Пришел сезон летних кафе: в Петербурге усилят контроль за объектами общественного питания

В Санкт-Петербурге окончательно установилась теплая погода. На улицах северной столицы вновь появляются временные сезонные кафе. Учредителей таких прибыльных заведений ждет череда проверок.

В настоящее время просто так установить столики на улицах Петербурга и назвать такой перформанс кафе нельзя. Сначала требуется получить разрешение, но можно сделать это в упрощенном формате. Такая система действует четвертый год подряд.

В этом году летние кафе смогут работать сразу до 15 октября. Сезон уже открыт. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

Ответственные органы будут следить за тем, чтобы разрешения получали все, кто кормит жителей и гостей культурной столицы. Если каких-то документов «не найдется», учреждение закроют. Только с конца прошлой недели уже ликвидировали пять таких кафе.

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