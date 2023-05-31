Петербург лишился побратимских связей с Мельбурном

В среду, 31 мая, стало известно, что австралийский город Мельбурн порвал побратимские связи с Санкт-Петербургом. Отношения между населенными пунктами длились целых 34 года, но пока окончательно приостановлены.

Решение о разрыве связи с северной столицей Российской Федерации в Австралии принял городской совет Мельбурна. Об этом пишет газета Age.

Уточняется, что заместитель мэра Мельбурна Николас Рис надеется, что на такое решение отреагирует президент России Владимир Путин. Власти австралийского города верят, что разрыв связи с Петербургом должно повлиять на РФ, пишут РИА Новости.

Сейчас правительство Австралии присоединилось к санкциям против России. Это происходит, несмотря на то, что побратимские отношения Мельбурна и еще Ленинграда были налажены в 1989 году. В южной стране даже была выпущена памятная серебряная монета в честь такого события.