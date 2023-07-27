Почти 90 тысяч петербуржцев планируют привиться от гепатита В

Почти 90 тысяч петербуржцев планируют привиться от гепатита В
Фото: Baltphoto / Николай Овсянников

Заболеваемость снизилась в 100 раз за 20 лет. Об этом говорит статистика.

В Петербурге 88 тысяч местных жителей собираются сделать прививку от гепатита B. Еще более пяти тысяч – от гепатита А. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», 28 июля отмечается день борьбы с этой болезнью. По информации Роспотребнадзора, в городе на Неве за последние 20 лет заболеваемость острым вирусным гепатитом B снизилась в 100 раз. Это может быть связано с ростом популярности тестирования, позволяющего обнаружить заболевание на ранних стадиях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ВОЗ признала вред прививок от коронавируса. Негативное отношение к вакцинации связано с побочными действиями после нее. Да, и раньше тоже про последствия не умалчивали.

гепатит новости СПб


 

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