Якубович рассказал о механизмах борьбы с шумом в российских квартирах

Эксперт констатирует необходимость принятия федерального закона о тишине, который устранит существующие противоречия в региональных нормах и создаст единые стандарты для всей страны.

В России отсутствует единое законодательное регулирование вопросов шумового загрязнения в жилых зонах, что приводит к многочисленным конфликтам между соседями. Существующие санитарные нормы устанавливают предельно допустимые уровни шума, однако механизмы контроля и привлечения к ответственности за нарушения остаются неопределенными.

По словам эксперта Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Якова Якубовича, разрозненность региональных норм создает правовую неопределенность. В различных субъектах РФ установлены разные «часы тишины» — от 22:00 до 23:00, при этом отсутствуют четкие критерии, что именно считается нарушением.

В 2023 году группа депутатов внесла законопроект, предлагающий установить единое ночное время с 23:00 до 07:00 и ввести ограничения на использование бытовой техники и проведение ремонтных работ. Однако принятие документа застопорилось из-за нерешенных вопросов: методов измерения шума, полномочий управляющих компаний, размеров штрафов и механизмов их обжалования.

В разговоре с RuNews24.ru эксперт предложил установить нормативы шума, разработать процедуру привлечения к ответственности, создать защиту от необоснованных жалоб, предусмотрев исключения для экстренных ситуаций, а также определить использование средств от штрафов.

Как отмечает Якубович, грамотно проработанный закон о тишине способен серьезно улучшить качество жизни в многоквартирных домах, но требует тщательной подготовки, чтобы избежать создания новых проблем вместо решения существующих.