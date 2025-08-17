Мощи святителя Тихона прибыли в Петербург

Частица мощей святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, прибыла в Санкт-Петербург.

Значимая православная святыня — частица мощей святителя Тихона, первого Патриарха Московского и всея Руси после восстановления патриаршества, была торжественно доставлена в Казанский собор Санкт-Петербурга. Ковчег с мощами привезли из Донского монастыря.

На церемонии торжественной встречи присутствовал губернатор города Александр Беглов, который одним из первых совершил поклонение реликвии. Это событие стало важным моментом для православных верующих города.

Святыня будет доступна для поклонения в Казанском соборе с семнадцатого по двадцатое августа. После этого ковчег с мощами святителя Тихона продолжит свой путь и отправится в Калининград.

Как сообщают в РПЦ, принесение мощей организовано к столетию со дня кончины патриарха. Оно проводится по благословению Святейшего Патриарха Кирилла и является частью масштабного тура, охватывающего девяносто крупных городов России и Беларуси.

Святитель Тихон, родившийся в 1865 году в Псковской губернии, занял патриарший престол в 1917 году. В 1918 году он осудил расстрел царской семьи, а в 1921 году проявил милосердие, организовав международную помощь голодающим, опубликовав соответствующее обращение в газете The New York Times. Его служение и наследие продолжают оставаться значимыми для Русской Православной Церкви.