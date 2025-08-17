Апраксин двор очищен от массовой незаконной торговли

Комитет по вопросам законности продолжает активную борьбу с незаконной торговлей на Апраксином дворе в Санкт-Петербурге.

После масштабной очистки, которая проводилась на протяжении последних шести месяцев, удалось полностью искоренить массовую несанкционированную торговлю на этой исторической территории. Работы по наведению порядка на известном рынке ведутся Комитетом по вопросам законности на постоянной основе, что позволяет поддерживать достигнутый результат. Эти усилия направлены на создание цивилизованной торговой среды.

В процессе регулярных обследований территории рынка специалисты Комитета выявляют лишь единичные случаи незаконной торговой деятельности. Эти отдельные факты незамедлительно пресекаются, что способствует поддержанию установленного порядка. Как сообщает пресс-служба Комитета по вопросам законности, за последнюю неделю сотрудниками было составлено двенадцать протоколов об административном правонарушении, что свидетельствует о непрерывном и тщательном контроле.

Ранее в Санкт-Петербурге было принято решение об изменениях в регулировании размещения нестационарных торговых объектов. Владельцам павильонов, киосков и ларьков теперь придется участвовать в открытых аукционах для сохранения своих мест. Это направлено на исключение перезаключения договоров без конкурсных процедур и унификацию правил для всех участников рынка, обеспечивая прозрачность.