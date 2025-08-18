Петербуржцев предупредили о «желтом» уровне опасности из-за сильного ветра

В Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, порывы которого в прибрежных районах могут достигать 15 метров в секунду.

Метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий в Санкт-Петербурге в пятницу, 19 августа. Так, с 14:00 до 21:00 в городе будет действовать «желтый» уровень опасности, связанный с усилением ветра.

Наиболее сильные порывы ожидаются в прибрежных районах, где скорость ветра может достигать 15 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного со ссылкой на данные Росгидрометцентра.

Отметим, что «желтый» уровень занимает вторую позицию в трехуровневой шкале погодной опасности и указывает на наличие потенциальных угроз, связанных с неблагоприятными погодными условиями.

В городской администрации рекомендовали жителям и гостям города проявлять повышенную осторожность. Также водителям советуют по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте во время непогоды.