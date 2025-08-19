Прокуратура проверяет причины задержек поездов на Московском вокзале

Сотрудники транспортной прокуратуры начали проверку в связи с задержками пассажирских поездов на Московском вокзале Санкт-Петербурга.

Утром 19 августа пассажирские поезда, следующие через Московский вокзал Санкт-Петербурга, прибывали с задержками от 30 до 50 минут. Прокуратура выяснила, что причиной нарушений графика движения стало несвоевременное завершение ремонтных работ на перегоне Колпино-Саблино.

В настоящее время движение поездов восстановлено в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Работники надзорного ведомства проводят комплексную проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.

Проверка направлена на установление всех факторов, способствовавших возникновению задержек, и выявление возможных нарушений в организации ремонтных работ.