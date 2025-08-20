Отсутствие поддержки Меган Маркл вызывает вопросы у экспертов

Публичное молчание Меган Маркл вызывает растущее недоумение на фоне активных попыток принца Гарри восстановить отношения с британской королевской семьей.

Герцог Сассекский предпринял новый шаг к примирению, отправив личное письмо и венок к мемориалу Burma Star в день национальной памяти, однако его супруга никак не поддержала этот жест.

По данным издания Mirror, в то время как Гарри сталкивается с трудностями после ухода из благотворительной организации Sentebale, Меган сосредоточилась исключительно на личных проектах. Она не подписала совместное послание и не прокомментировала действия мужа, предпочтя размещать в социальных сетях контент о кулинарии и анонсировать новый сезон своего шоу на Netflix.

Эксперты отмечают, что после подписания менее выгодного контракта с Netflix герцогиня активно продвигает собственные медийные проекты, но избегает участия в семейных и благотворительных инициативах. Ее отсутствие поддержки в этот сложный период вызывает вопросы о единстве супружеской пары и возможных разногласиях в их подходах к отношениям с королевской семьей.