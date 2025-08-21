Суд в Петербурге рассмотрит апелляцию по делу Талькова

Стало известно о предстоящем заседании по апелляционной жалобе на приговор Валерию Шляфману, осужденному за убийство Игоря Талькова.

Слушание апелляции на заочный приговор в отношении Валерия Шляфмана, признанного виновным в убийстве артиста Игоря Талькова и попытке убийства представителя певицы Азизы Игоря Малахова, состоится 25 августа.

Как сообщает ТАСС, это следует из данных картотеки Санкт-Петербургского городского суда. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга 23 апреля заочно приговорил Шляфмана к 13 годам колонии общего режима.

Шляфман был признан виновным в совершении этих преступлений, произошедших общеопасным способом в октябре 1991 года. В прениях сторон прокурор запрашивал для подсудимого 14 лет колонии строгого режима, в то время как защита настаивала на его оправдании, считая непричастным к инциденту. Гибель Талькова произошла во время выступления во Дворце спорта «Юбилейный» 6 октября 1991 года.

По данным расследования, концертный директор Талькова Шляфман испытывал неприязнь к Малахову из-за очередности выступлений. Во время потасовки он выхватил револьвер у Малахова, и произведенный им выстрел смертельно ранил Талькова, находившегося рядом и также вовлеченного в конфликт. В начале 1992 года Шляфман скрылся в Израиле, изменив фамилию, а следствие предприняло все необходимые действия для его розыска.