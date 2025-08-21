В России с сентября фельдшеры и акушерки смогут временно замещать врачей

С начала сентября в России вступает в силу новый приказ Минздрава, который позволит фельдшерам и акушеркам исполнять отдельные функции лечащих врачей, включая терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов.

Как сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова, это решение призвано компенсировать нехватку или временное отсутствие специалистов с высшим медицинским образованием.

Как пишет РИА Новости, расширение полномочий коснется первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи. Теперь функции врача можно будет делегировать среднему медперсоналу не только в фельдшерско-акушерских пунктах, но и в фельдшерских пунктах, врачебных амбулаториях и поликлиниках. Руководитель медорганизации сможет возложить эти обязанности своим приказом.

Фельдшеры и акушерки смогут проводить базовый осмотр, собирать анамнез, выполнять простые обследования (ЭКГ, экспресс-анализ сахара крови, измерение внутриглазного давления), а также назначать лекарственные препараты, включая наркотические и психотропные, в рамках установленных стандартов.

Эта мера направлена на повышение доступности и качества медицинской помощи, особенно в отдаленных сельских районах, страдающих от дефицита врачебных кадров.