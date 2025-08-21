Юные художники награждены за лучшие рисунки электротранспорта Петербурга

В Экспозиционно-выставочном комплексе СПб ГУП «Горэлектротранс» состоялась церемония награждения победителей XII конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве».

Мероприятие посетил заместитель председателя Комитета по транспорту Анатолий Коннов, который отметил важность творческого осмысления истории городского транспорта.

По информации пресс-службы Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, Анатолий Коннов подчеркнул, что на протяжении 12 лет в преддверии Дня знаний в Горэлектротрансе проводится чествование участников и победителей конкурса детского рисунка. Заместитель председателя комитета также отметил, что каждый рисунок уникален и наполнен любовью к городу, а творчество юных художников вдохновляет взрослых мыслить шире и смелее.

Конкурс этого года посвящен 80-летию корпоративной газеты предприятия «Петербургские магистрали», первый номер которой вышел 1 июня 1945 года. Более 400 детей из Петербурга и различных регионов России представили свои работы, отражающие прошлое, настоящее и будущее электротранспорта. Лучшие рисунки традиционно украсят борта трамваев и троллейбусов на маршрутах Московского района.