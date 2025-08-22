Половина российского транспорта перейдет на беспилотное управление к 2050 году

В Министерстве транспорта России прогнозируют, что к 2050 году 50% всего транспорта в стране будет беспилотной.

Как сообщил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин в разговоре с ТАСС, в настоящее время создаются необходимые инфраструктурные и правовые условия для реализации данного сценария.

По словам замминистра, текущие показатели демонстрируют активное развитие технологии: около 90 беспилотных грузовых автомобилей уже осуществляют коммерческие перевозки по платным автомагистралям, включая М-4 «Дон», М-11 «Нева» и ЦКАД. Общий пробег беспилотного транспорта превысил шесть миллионов километров. В перспективе география расширится за счет трассы М-12 «Восток».

Ключевой задачей на ближайшее время Потешкин назвал достижение пятого уровня автономности, при котором транспортные средства смогут двигаться без участия водителя. Для этого министерство готовит соответствующую нормативную правовую базу и занимается адаптацией дорожной сети под нужды беспилотного транспорта.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков ранее отмечал, что город демонстрирует наивысшие в стране показатели безопасности пассажирских перевозок. Достижению этого результата способствует активное внедрение беспилотных технологий в трамвайном движении.

Особенностью новых моделей трамваев является возможность дистанционного управления специалистом в любой момент. Система обеспечивает точность остановки на платформах и автоматически реагирует на внештатные ситуации, включая ухудшение самочувствия оператора или возникновение препятствий на пути движения. Скорость движения ограничена 40 километров в час, что дополнительно повышает безопасность перевозок.

Председатель Комитета по транспорту Северной столицы Валентин Енокаев также подчеркивал, что с 2022 года в городе эксплуатируются 250 трамваев с элементами искусственного интеллекта. До конца 2025 года планируется ввод в эксплуатацию 16 новых вагонов модели «Львенок», а к 2028 году парк должен пополниться почти 600 трамваями и таким же количеством троллейбусов, 207 из которых будут иметь увеличенный запас хода.