Петербургский транспорт украсили к Дню государственного флага

Общественный транспорт Санкт-Петербурга украсили к Дню Государственного флага Российской Федерации. Праздничное оформление появилось на автобусах, трамваях и троллейбусах города.

На территории Северной столицы организованы праздничные мероприятия в связи с Днем Государственного флага РФ. Подвижной состав общественного транспорта украшен государственной символикой. В салонах автобусов, трамваев и троллейбусов размещены праздничные флажки, а водители работают в парадной форме. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

В Комтрансе добавили, что в этот день на медиаэкранах транспортных средств транслируются поздравительные материалы, посвященные государственному празднику.

Представители транспортной отрасли обратились к гражданам с пожеланиями свободы, добра и процветания, подчеркнув значение российского триколора как символа национального единства.