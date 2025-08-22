Филипп Киркоров приступил к репетициям после падения на сцене в Казани

Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров приступил к репетициям нового номера после падения на сцене во время выступления в Казани.

Как сообщила пресс-секретарь певца Екатерина Успенская, каждый концерт требует тщательной подготовки, поэтому артист продолжает репетировать. По предварительным данным, при падении музыкант получил растяжение, но это не повлияло на его работоспособность, сообщает 360.ru.

Ранее Киркоров подтвердил наличие диагноза сахарный диабет второго типа. Этим можно объяснить длительное заживление ожога, который он получил в апреле на шоу в Санкт-Петербурге. Артист отметил, что современные медицинские технологии позволяют ему сохранять активность и надеяться на положительную динамику в состоянии здоровья.