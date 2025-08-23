Трое обвиняемых предстанут перед судом за организацию незаконной миграции

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела об организации незаконной миграции. Трое обвиняемых предоставляли услуги по фиктивной регистрации иностранных граждан.

Правоохранители выяснили, что двое граждан из стран ближнего зарубежья и 43-летняя женщина-организатор занимались нелегальной легализацией пребывания иностранцев.

В офисном помещении обвиняемые оказывали платные услуги по оформлению фиктивной регистрации по месту пребывания стоимостью 6-8 тысяч рублей и трудовых патентов за 25-28 тысяч рублей.

Получив документы с недостоверными сведениями, мигранты обращались в государственные учреждения для легализации своего пребывания. Услугами группы злоумышленников воспользовались 17 иностранных граждан. Деятельность группы была пресечена сотрудниками Управления уголовного розыска в июле 2024 года. Двое активных участников в настоящее время находятся под домашним арестом, организатор — под подпиской о невыезде.

Материалы расследования переданы в миграционную службу, которая аннулировала основания для нахождения иностранных граждан на территории России и внесла их в реестр контролируемых лиц. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу.