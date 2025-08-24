Аэропорт Пулково возобновил работу после ограничений полетов

Воздушная гавань Северной столицы возобновила регулярное обслуживание рейсов после продолжительных ограничений.

Согласно данным Росавиации, выпуск и прием воздушных судов осуществляется в штатном режиме при согласовании с соответствующими органами.

Представители аэропорта обратились к пассажирам с просьбой внимательно следить за звуковыми объявлениями в терминалах. Ранее Пулково работал в условиях ограничений воздушного пространства приблизительно 18 часов, в течение которых было обслужено более чем 17 тысяч пассажиров.

За период действия ограничений 39 рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы, а более чем 60 рейсов задержаны свыше двух часов. Несмотря на сложности, аэропорт смог принять 65 и отправить 63 воздушных судна, обеспечив непрерывность транспортного сообщения.