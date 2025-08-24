На Солнце зафиксирована вспышка среднего класса мощности



На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М1.1 24 августа в 11:36 по московскому времени.

Как сообщают в Институте прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова, событие продолжалось 16 минут в рентгеновском диапазоне.

Согласно данным института, в настоящее время наблюдается вторжение в околоземное космическое пространство потоков низкоэнергичных протонов, которые не превышают фоновых значений.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности излучения на пять категорий — от минимального класса А до максимального Х.

События подобной мощности обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой при достижении Земли могут вызывать магнитные бури. Мощность излучения класса М1.1 соответствует показателю в 110 нановатт на квадратный метр на орбите нашей планеты.