Скончался народный артист РСФСР Валерий Усков

Народный артист РСФСР, известный кинорежиссер Валерий Усков скончался на 92-м году жизни.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов России, смерть наступила 24 августа 2025 года.
Валерий Усков был лауреатом Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалером орденов «Знак Почета», «Ордена Почета» и «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.
Режиссер окончил факультет журналистики Уральского университета в 1955 году и режиссерский факультет ВГИКа в 1961 году.
Вместе с Владимиром Краснопольским Усков создал такие известные фильмы и сериалы как «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант» и многие другие.
Отмечается, что Союз кинематографистов выразил соболезнования родным и близким покойного.