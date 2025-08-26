Путин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Ускова

Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Валерия Ускова. Кинорежиссер скончался на 93-м году жизни.

В телеграмме главы государства отмечается, что Усков был выдающимся режиссером и сценаристом, обогатившим отечественный кинематограф талантливыми работами. Путин подчеркнул, что многие фильмы мастера стали явлением в культурной и общественной жизни страны, символом народного характера.

Президент добавил, что светлая память о замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег и всех почитателей его творчества. Ранее о кончине режиссера сообщил Союз кинематографистов России.

Валерий Усков, работавший в творческом тандеме с Владимиром Краснопольским, создал такие известные фильмы как «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Неподсуден». Его работы получили широкое признание и стали классикой отечественного кинематографа.