Новые солнечные вспышки могут вызвать магнитные бури в Петербурге

Мощные вспышки на Солнце, способные вызвать магнитные бури в том числе в Петербурге, связаны с попытками звезды избавиться от накопленной энергии.

Такое объяснение дали эксперты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

За минувшие сутки зафиксировано около 20 вспышек, пять из которых относятся к сильному классу М. Высокий фоновый уровень излучения и вчерашние выбросы массы подтверждают, что светило активно сбрасывает энергетические излишки. В южном полушарии Солнца наблюдается исключительно высокая концентрация крупных групп пятен с интенсивной вспышечной активностью.

Из-за вращения звезды эти области смещаются к центру видимого диска, оказывая прямое воздействие на Землю. Специалисты отмечают самые высокие с начала лета риски вспышек класса X, но сильных магнитных бурь пока не прогнозируют. Сообщения о них являются преждевременными и не соответствуют фактической ситуации.