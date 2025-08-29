В Петербурге заключили стратегическое соглашение с РЖД

Санкт-Петербург и ОАО «РЖД» заключили соглашение о стратегическом партнерстве в рамках второго дня международного салона «PRO//Движение.Экспо».

Документ подписали губернатор Северной столицы Александр Беглов и генеральный директор компании Олег Белозеров в Музее железных дорог России.

Соглашение направлено на развитие эффективного сотрудничества в инвестиционной, производственной и социальной сферах. Ключевым элементом станет координация усилий по реализации государственных программ развития железнодорожного транспорта в Петербурге. На мероприятии также присутствовали вице-губернатор Кирилл Поляков и председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, особое внимание участники уделили новейшим образцам отечественного подвижного состава — пятисекционному низкопольному трамваю «Воевода» и электропоезду постоянного тока ЭП2ДМ. Завершился второй день салона динамической экспозицией восстановленных паровозов и локомотивов, приуроченной к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.