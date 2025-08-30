Спасатель считает, что Наговицина могла оставаться в живых пять дней

Российский альпинист-спасатель Баир Батуев, получивший травму при попытке эвакуации Натальи Наговициной, предположил, что альпинистка могла прожить на высочайшей вершине Киргизии около пяти дней за счет переданных ей запасов альпинистского газа.

По его мнению, несмотря на перелом ноги, Наговицина могла передвигаться и добывать снег для воды. Батуев в беседе с ТАСС отметил, что итальянские альпинисты Лука Синигалья и Гюнтер Зигмунд, ночевавшие с ней в палатке, вероятно, обеспечили ее запасами снега. Спасатель подчеркнул, что сложно оценить уровень акклиматизации альпинистки, указав на стремительное развитие отека мозга и обморожения руки у Синигальи при спуске.

По словам Батуева, Наговицина обладала вторым разрядом по альпинизму и опытом восхождений на пятитысячники, но ей не хватало физической выносливости для покорения пика Победы. Он обратил внимание на медленный темп движения всей группы, включая опытного альпиниста Романа Мокринского.

Спасатель высказался о необходимости изменения системы организации восхождений на сложные вершины в Киргизии, напомнив, что ранее на пик Победы допускались только альпинисты уровня кандидата в мастера спорта и выше.