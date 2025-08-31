Цены на букеты ко Дню знаний выросли на 13% за год

Средняя стоимость цветочных композиций к 1 сентября увеличилась на 10-13% по сравнению с прошлым годом. Согласно данным аналитиков, средний чек на букет свежих цветов приблизился к 4 тысячам рублей.

За три недели августа средняя цена букета составила 3,7 тысячи рублей, что на 13% выше показателей прошлого года. В онлайн-магазинах стоимость оказалась еще выше — покупатели в среднем платят 4,7 тысячи рублей за композицию, что также демонстрирует рост на 13%, пишет РБК.

Наибольший рост цен зафиксирован на розы высотой 40 см. Если в 2024 году один цветок стоил около 200 рублей, то в текущем году цена достигла 250 рублей. Гладиолусы, традиционно популярные ко Дню знаний, подорожали в закупке со 100 до 150 рублей, а в рознице один экземпляр обходится покупателям в 320-350 рублей.

По оценкам участников рынка, наиболее значительно подорожали лилии. Стоимость одного цветка в настоящее время составляет 650-850 рублей. Рост цен эксперты связывают с увеличением себестоимости выращивания и логистических расходов.