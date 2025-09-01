В Петербурге и Ленобласти ввели новые ограничения продажи алкоголя

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 1 сентября вступили в силу новые ограничения на продажу алкогольной продукции.

В Северной столице запрещается торговать алкоголем в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах, с 22:00 до 11:00, за исключением ресторанов, соответствующих строгим критериям.

Для признания заведения рестораном необходимо соответствие семи требованиям, включая отдельный вход с улицы, зал обслуживания площадью не менее 50 квадратных метров, отдельные туалеты для посетителей и персонала, а также наличие не менее пяти сотрудников в штате. Все владельцы баров и кафе в МКД должны подать заявку для включения в специальный реестр, который ведет городской комитет по промышленной политике.

В Ленинградской области время розничной продажи алкоголя сокращено на два часа — теперь его можно приобретать с 11:00 до 22:00 по московскому времени. Новые правила синхронизируют ограничения на территории двух соседних субъектов федерации и направлены на упорядочение оборота алкогольной продукции.